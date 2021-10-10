Шоу "Співають всі" вот уже семь недель подряд приковывает зрителей к экранам телевизоров. Совсем скоро финал, в котором сразятся самые талантливые украинцы.

9 октября отгремел седьмой выпуск "Співають всі", и сражение было ярким. По итогу, сразу в финал пробился 13-летний Егор Уманец из Одессы, набравший 99 баллов. Родившись в семье медиков, мальчик, однако, рано понял, что не хочет идти по стопам родителей. Он уже написал 10 песен и мечтает скоро выпустить альбом. Школьник исполнил хит Creep группы Radiohead и поднял почти всю сотню судей.

Кроме того, в финал попала певица ODARA, Дарья Ковтун, получившая 97 баллов. За место в главной битве ей пришлось побороться с киевлянином Василием Логаем (60 баллов) в певческой дуэли. 30-летняя ODARA является женой известного композитора Евгения Хмары. Девушка исполнила песню Максима Фадеева "Стану ли я счастливей", растопив сердца "сотни".

Пользователи с энтузиазмом обсуждают седьмой выпуск "Співають всі" и его финалистов:

"Заслуженных два финалиста. Молодцы"

"Егор просто 🔥🔥🔥💔"

"Оба финалиста классные! Совсем разные! Но! Все таки парнишка 🔥круче и голос, и манера и внешний вид. Прям с другой планеты🌍🌔"

"Жаль, что на следующей неделе финал, мне это шоу так зашло"

"ODARA👏👏👏Ее голос это что-то невероятное😍Раньше не слышала ее вокала! Но сегодня услышала и запомню навсегда! Он у нее особенно красивый👏"

"Невероятные голоса 🔥👏"

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