Шоу "Співають всі" вот уже семь недель подряд приковывает зрителей к экранам телевизоров. Совсем скоро финал, в котором сразятся самые талантливые украинцы.
9 октября отгремел седьмой выпуск "Співають всі", и сражение было ярким. По итогу, сразу в финал пробился 13-летний Егор Уманец из Одессы, набравший 99 баллов. Родившись в семье медиков, мальчик, однако, рано понял, что не хочет идти по стопам родителей. Он уже написал 10 песен и мечтает скоро выпустить альбом. Школьник исполнил хит Creep группы Radiohead и поднял почти всю сотню судей.
Кроме того, в финал попала певица ODARA, Дарья Ковтун, получившая 97 баллов. За место в главной битве ей пришлось побороться с киевлянином Василием Логаем (60 баллов) в певческой дуэли. 30-летняя ODARA является женой известного композитора Евгения Хмары. Девушка исполнила песню Максима Фадеева "Стану ли я счастливей", растопив сердца "сотни".
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Пользователи с энтузиазмом обсуждают седьмой выпуск "Співають всі" и его финалистов:
"Заслуженных два финалиста. Молодцы"
"Егор просто 🔥🔥🔥💔"
"Оба финалиста классные! Совсем разные! Но! Все таки парнишка 🔥круче и голос, и манера и внешний вид. Прям с другой планеты🌍🌔"
"Жаль, что на следующей неделе финал, мне это шоу так зашло"
"ODARA👏👏👏Ее голос это что-то невероятное😍Раньше не слышала ее вокала! Но сегодня услышала и запомню навсегда! Он у нее особенно красивый👏"
"Невероятные голоса 🔥👏"
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