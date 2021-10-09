Наталія Могилевська з Дмитром Монатіком з'явилися разом, заінтригувавши українців майбутнім ефіром шоу" Співають всі", який вийде зовсім скоро.

Як пише Politeka.net, Наталія Могилевська є популярною вітчизняною співачкою та капітаном "зіркової сотні" у новому проекті "Співають всі". Зірка також веде активно Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото Могилевська була разом з Монатіком. Наталя і Дмитро посміхалися, позуючи біля Червоних кнопок.

"Запалювати, а не пропалювати життя. Дмитро Монатік. Вмикайте сьогодні о 21.00. Все найцікавіше в шоу" Співають всі", - написала Наталя під фото.

Дмитро відразу прокоментував фотографію, поставивши три сердечка.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Монатік сьогодні на Співають всі", "Монатік скоро в Х'юстоні, чекаємо дуже", " від цих генеральських суконь ригати хочеться!", "Королева і Король".

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