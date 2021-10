Напередодні фіналу киплять пристрасті на талант-шоу "Співають всі". Публіка бурхливо обговорює провал підопічного Кузьми Скрябіна Василя Логая, що з'явився на сцені проекту.

Так, 43-річний киянин Василь Логай виконав "We will rock you" гурту Queen на сцені "Співають всі" в сьомому випуску, що відбувся 9 жовтня. Сотня суддів подарувала українцю 97 балів. Таким чином Василь переплюнув 17-річну Леру Фурман і зайняв її місце.

Однак, Логая пізніше чекав провал. Йому довелося боротися в співочій дуелі зі співачкою Дариною Ковтун (ODARA) за місце у фіналі. Він програв, виконавши "Чорнобривці" і набравши всього 60 балів.

Користувачі гаряче обговорюють провал Логая. Багато хто вважає, що даремно він "випер" Фурман, яка виступила з піснею "Галочки" і отримала 87 балів.

"Я в шоці, що його оцінили вище, ніж дівчинку, яка поступилася йому.😮"

"Випускники "Голосу" (країни, діти), "X-Фактора", та учасники різних вокальних конкурсів = шоу "Співають всі". І це засмучує, якщо чесно😟"

"Тут виграла виключно пісня, а вокал був нудний. Не було енергії і драйву, нецікаво. Шкода що дійсно класні і цікаві вокалісти йдуть😢"

"Не сподобалося. Голосували за пісню, а не за голос. Валерія набагато сильніше!!!"

Зазначимо, Василь Логай неодноразово брав участь у різних конкурсах. У 2006 році він потрапив у "Шанс" і був підопічним Кузьми Скрябіна, проте не зміг перемогти.

