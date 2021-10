Накануне финала кипят страсти на талант-шоу "Співають всі". Публика бурно обсуждают провал подопечного Кузьмы Скрябина Василия Логая, появившегося на сцене проекта.

Так, 43-летний киевлянин Василий Логай исполнил "We will rock you" группы Queen на сцене "Співають всі" в седьмом выпуске, состоявшемся 9 октября. Сотня судей подарила украинцу 97 баллов. Таким образом Василий переплюнул 17-летнюю Леру Фурман и занял ее место.

Однако, Логая позднее ждал провал. Ему пришлось бороться в певческой дуэле с певицей Дарьей Ковтун (ODARA) за место в финале. Он проиграл, исполнив "Чорнобривці" и набрав всего 60 баллов.

Пользователи горячо обсуждают провал Логая. Многие считают, что зря он "выпер" Фурман, выступившей с песней "Галочки" и получившей 87 баллов.

"Я в шоке, что его оценили выше, чем девочку, которая уступила ему.😮"

"Выпускники "Голоса" (країни, діти), "X-Фактора", и участники различных вокальных конкурсов = шоу "Співають всі". И это огорчает, если чесно😟"

"Здесь выиграла исключительно песня, а вокал был скучный. Не было энергии и драйва, неинтересно. Жаль, что действительно классные и интересные вокалисты уходят😢"

"Не понравилось. Голосовали за песню, а не за голос. Валерия намного сильнее!!!"

Отметим, Василий Логай неоднократно принимал участие в разных конкурсах. В 2006 году он попал в "Шанс" и был подопечным Кузьмы Скрябина, однако не смог победить.

