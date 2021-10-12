Попклярная певица Тина Кароль, Народная артистка Украины, продолжает интриговать сеть своими кокетливыми беседами с артистами, а также новыми клипами, вызывая бурные обсуждения в сети.

Не так давно Тина Кароль презентовала альбом дуэтов под названием "Молода кров". В рамках проекта певица записала совместный трек с певцом и судьей шоу "Співають всі" Ivan NAVI (чтобы посмотреть клип, доскролльте страницу до конца).

До записи песни "Ангели все знають" артисты не были знакомы. Сегодня состоялась презентация клипа коллег, что вызвало бурную реакцию в сети. По словам мужчины, он на самом деле мечтал о таком дуэте с Тиной еще с прошлого года.

Кароль же подметила, что она была приятно удивлена знакомству и встречи вышли очень радушными. В одном из своих интервью артистка рассказал, что именно за такого парня хочется выйти замуж.

«Устроили приятный отдых Тени на позитиве и взаимном уважении; Это так чудесно, чувственно, нежно. Хочется видеть такую ​​счастливую Тину; Легко, нежно, с эмоциями. Всё слишком красиво и мило; как и обещал ... как господин и панночка, за ручку❤; Такая легкость и романтика соединились в довольно сильной эмоциональной песне; Очень крутое видео, согревает холодной осенью🥰😍🔥», - пишут пользователи под клипом.

Тина Кароль была признана Народной артисткой Украины в 2017 году. Звезда входит в сотню самых влиятельных женщин Украины, а также стала самой популярной женщиной Украины в 2013 году по версии "Гугл" и "Яндекс".

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