Фанатам показали архивное фото молдавского исполнителя Дана Балана в компании украинской телеведущей Екатерины Осадчей из программы "Світське життя"

Как сообщает Politeka.net, известный молдавский исполнитель Дана Балан давно полюбился украинцам. В соцсети Instagram есть множество фан-страниц, посвященных артисту, на котором поклонники обмениваются фото и новостями о своем кумире. Так, недавно в сети появилось архивный снимок, на котором Дан позирует в компании популярной телеведущей Кати Осадчей.

На фотографии музыкант и телезвезда запечатлены в интересной локации, похоже на съемках "Світського життя". Перед камерой Балан появился в необычном образе – на нем клетчатые штаны и черная футболка, а на голове необычная черная шляпа, которая добавляет артисту загадочности. Осадчая рядом с ним позирует в элегантном белоснежном костюме с замысловатой шляпой на голове.

В подписи к фотографии ничего не написали, отметили только станицы Дана и Кати, а в комментариях выяснилось, что это снимок 2019 года. "Как приятно видеть", "Фотография 2019 года", "Архив", "Какие милые", "Шляпочник", "Да, и Дан и Катя любят всевозможные шляпки, не всегда правда в попад", "Классные", - пишут пользователи в комментариях.

Напомним, Мама Балана обнародовала кадры своей свадьбы с молодым красавцем: "Надеюсь, Тина и Дaн однажды отпразднуют".

Как сообщала Politeka, Дан Балан ответил на провокационные вопросы, не забыв о Кароль: "Так, чуть-чуть".

Также Politeka писала, что Мама Дана Балана в цветастом мини-платье впечатлила внешним видом: "Эталон молодости".