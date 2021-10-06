Відомий виконавець Дан Балан вийшов на сцену в незвичайному образі і завів публіку, змусивши танцювати.

Як повідомляє Politeka.net, на фан-сторінці в Instagram, присвяченій творчості Дана Балана, опублікували кумедне відео з артистом. У ролику Дан зображений на сцені, він заграє з публікою, закликаючи танцювати.

Як видно, для виступу Балан вибрав модний образ - рвані джинси і вишнева оксамитова сорочка, а на його ногах стильні бежеві черевики. Музикант впевнено крокує по сцені і звертається до глядачів, які залишилися за кадром: "Танцювати ми буде з вами чи ні? У нас танцювальні пісні". Також артист зазиває публіку ближче до сцени і сам починає пластично повільно рухатися.

Шанувальники тут же почали коментувати відео з Даном Баланом: "Танцюють всі", "Я танцюю, Данчик!", "Дан, дуже йде бургунд колір, вау! Обов'язково будемо танцювати!", "Танці баланси не всі можуть копіювати", "Будемо. Данчик, будемо", "Красунчик".

Нагадаємо, Мама Балана оприлюднила кадри свого весілля з молодим красенем: "Сподіваюся, Тіна і Дан одного разу відсвяткують".

Як повідомляла Politeka, Дан Балан відповів на провокаційні питання, не забувши про Кароль: "Так, трохи".

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