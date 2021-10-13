В сети появились необычные кадры с молдавским музыкантом Даном Баланом и украинской певицей Тиной Кароль, которым приписывают роман.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Тина Кароль и молдавский исполнитель Дан Балан, чьи пути сошлись на "Голосі країни", неожиданно появились на совместных фото. На снимках они выглядят как влюбленная пара, собственно, и роман им приписывают уже давно. И все бы ничего, но снимки ненастоящие, а сделанные в фоторедакторах. Хотя, фанатов это мало интересует, они просто в восторге от этой парочки.

Отметим, что в этом темном жалобном образе Тина Кароль появилась на мероприятии по чествованию памяти жертв Бабьего Яра. Как видно, для такого действия певица выбрала черное пальто с платьем и туфли на шпильках, выглядела она соответственно мероприятию. При этом к ней "прилепили" Дана Балана – он тоже весь в черном, а на некоторых кадрах им обоим еще и очки нарисовали.

В комментариях к фото началась оживленная дискуссия по поводу этих отфотошопленных кадров: "Шикарно", "Красота с красотой. Спасибо автору за эту красоту", "Как им идут очки", "Ничего себе", "Вау, это точно фш? Это невероятно реалистично", "Как красиво", "Какие классные".

Напомним, Дан Балан в шляпе заинтриговал снимком в компании миловидной блондинки: "Это твоя дама сердца?".

Как сообщала Politeka, Тина Кароль показала достоинства фигуры, задрав платье посреди пустыни: эффектные кадры.

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