Известный молдавский исполнитель Дан Балан появился на фотографии в компании симпатичной блондинки, породив новые слухи о романе.

Как сообщает Politeka.net, популярный молдавский исполнитель Дан Балан, которому долгое время приписывали бурный роман с украинской певицей Тиной Кароль, неожиданно появился в компании симпатичной блондинки. Кадр опубликовали на фан-странице в Instagram, посвященной артисту. Однако, оказалось, что снимок архивный – 2018 года.

На фотографии стильный Дан предстал перед камерой в черном пальто и модной шляпе. Он слегка приобнял симпатичную женщину в лиловом платье, которая мило улыбается в объектив.

В комментариях к фото сразу началась оживленная дискуссия: "Дан, это твоя дама сердца?", "Это преподаватель, доцент кафедры Киевского университета культуры и искусств. Дан в 2018 был там гостем", "Сколько можно клеить Дану всех, с кем он фотографируется?", "Какой красивый", "Очень идет шляпы, красавчик".

Напомним, Дан Балан в модной шляпе удивил образом в компании Кати Осадчей: "Как приятно".

Как сообщала Politeka, Пластичный Дан Балан в бархатной рубашке завел публику и показал класс: "Танцевать будем?".

Также Politeka писала, что Победительница "Голосу країни" Муха честно ответила, был ли у нее роман с Даном Баланом: "До сих пор обсуждают".