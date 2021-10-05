Певица Оксана Муха рассказала о слухах, в которых ей приписывали роман с Даном Баланом

Как сообщает Politeka.net, популярная певица, победительница "Голосу країни" Оксана Муха прокомментировала слухи о романе с молдавским исполнителем Даном Баланом. Слухи о возможном романе поползли после того, как певица и ее наставник записали дуэтную композицию и сняли на нее клип. Об этом артистка рассказала в интервью ютуб-каналу Rostyslove Production.

Ведущий напомнил об участии певицы в "Голосе країни", и о том, что было между ней и Баланом. "Его все обсуждают. И до сих пор обсуждают", - говорит ведущий и показывает фрагмент выступления Мухи и Балана на сцене "Голосу країни".

"Я вас разочарую. Я к тому не имею никакого отношения. Ми все творческие люди, которые работают на сцене, мы как актеры, мы верим в то, что мы делаем. Потому что, если мы не будет верить, если мы не будет в этой роли органичными, нам не поверят. Этот клип, эта песня – все искренне, и объятия искренние, это не штучно. Люди привыкли воспринимать, если есть дуэт, значит есть все. В конце концов, так интереснее", - ответила Оксана.

Напомним, Победительница "Голосу країни" впервые рассказала о потере ребенка: "Очень сложный период".

Как сообщала Politeka, Балан после "романа" с Тиной Кароль и Голосу країни объявился в новом проекте: "Дети – это ваше".

Также Politeka писала, что Дан Балан растрогал нежными объятиями с важной для него женщиной: "А с Тиной просто игра".