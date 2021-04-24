Победительница девятого сезона "Голосу країни" Оксана Муха, из команды Дана Балана, произвела фурор в Сети

Как передает Politeka.net, 39-летняя исполнительница из Львова опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее видео, которым никого не оставила равнодушным (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Фаворитка Балана спела под гитару народную песню "Цвіте терен". Девушка с сожалением сообщила об отмене концерта из-за карантина, и поэтому решила таким образом хоть немного "компенсировать" фанатам потерянные эмоции.

"Ох эти карантинные песни... Но куда же сейчас без них?.. Сегодня у нас должны были состояться два концерта в Тернополе, которые из-за локдауна мы еще раз переносим - на 25 мая! ️✨ Поэтому от меня - небольшая временная песенная «компенсация» под гитару - и тернополянам, и всем, кто любит украинскую народную песню✨ Пойте вместе со мной❤️", - сообщила Оксана в подписи.

Благодарная публика откликнулась в комментариях:

"Так нежно и чувственно, мурашки по коже🤍"

"это невероятно красиво, аж сердце дрожит 😍😍😍"

"😍 Мы так ждем😇Так нуждаемся в этих эмоциях, которые накрывают во время концерта и посля🙏🏻"

"Невероятно😍"

Напомним, Оксана Муха кроме того, что победила в "Голосі" в 2019 году, является заслуженной артисткой Украины, а также лауреатом Гран-при первого Международного конкурса украинского романса им. Квитки Цисык.

Также девушка является профессиональной скрипачкой, окончив в 1996 году Львовскую среднюю специальную музыкальную школу-интернат имени Соломии Крушельницкой по классу скрипки.

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