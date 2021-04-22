В сети появились свежие фото с выступления Дана Балана в украинской столице

Как сообщает Politeka.net, в соцсети Instagram на фан-странице, посвященной молдавскому музыканту Дану Балану поклонники опубликовали необычное фото и видео артиста, на которых можно увидеть его яркое выступление на закрытой вечеринке в Киеве. Судя по комментариям, выступал исполнитель в прошлом месяце, 20 марта, а снимки опубликовали только сейчас.

Как видно, Дан здорово развлек публику на мероприятии, он вышел на сцену в компании горячих девочек из подтанцовки и весело зажигал. Для выступления он надел темные рванные джинсы и яркую бархатную рубашку, которая сверкала в свете цветомузыки. Видно, что артист выкладывался по полной на чьем-то не рождения, развлекая гостей вечеринки.

В подписи к публикации говорится: "Новые фото и видео с выступления Дана Балана в Киеве". Некоторые в комментариях начали уточнять, что это было за мероприятие и когда оно состоялось. "А когда был концерт у Дана в Киеве?", "Интересно сколько лет ботинкам Дана", "А когда было это выступление? Судя по новой танцовщице что-то недавнее", "Идеальный", "А ботинки он периодически обновляет", "А у Дана новые зубки?", "Браво, милый, очень понравился. Спасибо большое", - пишут в комментариях к фото молдавского артиста.

Напомним, Дана Балана засекли в обществе полуголых блондинок, выбор мало кто одобрил: "Только портят все...".

Как сообщала Politeka, Дан Балан после долгого перерыва зажег на сцене, взбодрив публику: "Опять свадьба…".

Также Politeka писала, Отощавший Дан Балан напугал резкими переменами во внешности, фото облетело Сеть: "Правда, сдает...".