В сети показали архивное видео со съемок клипа Дана Балана и Веры Брежневой

Как сообщает Politeka.net, известный молдавский исполнитель Дан Балан, который недавно опровергнул слухи о романе с украинской дивой Тиной Кароль, имеет активный фан-клуб, который следит за его жизнью. Недавно на фан-странице в Instagram, посвященной артисту опубликовали интересное фото, на котором его можно увидеть в компании известной певицы Оксаны Мухи.

Похоже, снимок был сделан во время съемок совместного клипа Дана и Оксаны, который стал режиссерским дебютом для молдавского музыканта. На снимке Балан в яркой желтой курточке и с улыбкой на лице нежно прижал к себе Муху, которая также мило улыбается, смотря в камеру. Некоторые поклонник отметили, что молдавский мачо и украинская певица могли бы стать красивой парой, ведь она его вдохновляет.

В подписи к фотографии говорится: "Обнимашки. Как это мило. А эти улыбки. Сладких снов". Пользователи тут же принялись активно обсуждать этот снимок: "Вот это оно! Эта женщина, как он сам сказал, его вдохновляла в 2020 году! А Тиной просто игра! Хватит их уже лепить с Тиной вместе. У каждого своя жизнь, и свои отношения!", "Оставьте Тину в покое! Пиарьте Балана с другими, но не с Тиной. Балан сам сказал, что вы все додумали", "Дан и Оксана это один уровень! Кто такой Балан, я узнала случайно благодаря Тине!", "Балан вольный человек, а вы его стараетесь затянуть уже третий год в свои сети и ничего не получается".

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