Оксана Муха, победившая в "Голосі країни" в 2019-м, честно рассказала о самом сложном периоде в своей жизни

40-летняя певица, получившая награду на "Голосі країни", будучи в команде Дана Балана, рассказала, с каким трудом далось ей долгожданное материнство. Сейчас ее сын Данил уже школьник, мамин помощник, но было время, когда Оксана положила на весы абсолютно все, лишь бы выносить и родить ребенка.

Об этом артистка рассказала в интервью YouTube-каналу Rostyslove Production. По словам певицы, она сразу же легла на сохранение, как только узнала о беременности.

"Очень сложный период. Не знаю причины, никто не может сказать. Одна женщина может и трех, и четырех родить и бегать и работать, а другая - ни забеременеть не может, ни выносить... Было сложно, потому что нельзя было ходить, надо было только лежать, ежедневные процедуры... это неприятно... Лежала восемь месяцев", - поделилась Оксана.

Это была вторая ее беременность. Первая окончилась выкидышем.

"Первая была абсолютно неудачной. Поэтому такой трудной оказалась вторая беременность. Я знала, что я, чтобы ни случилось, буду просто лежать, все остальное - не имело значения, даже то, что "горел" выпуск альбома и многое было вложено в работу. Это все отложилось на потом, - разоткровенничалась артистка. - Я рада, что это произошло, что "отлежалась" и у меня прекрасный ребенок".

Отец мальчика мужчина по имени Богдан поддерживал Оксану во время ее пребывания в больнице все восемь месяцев. Но позднее семья все же распалась. Они не вместе уже более семи лет.

Сейчас Оксана Муха живет вместе с сыном и домашним питомцем, корги, по кличке Тося во Львове, в собственном новом двухэтажном доме, о котором давно мечтала и на который заработала собственными силами.

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