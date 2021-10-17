Певица Тина Кароль (Татьяна Либерман) поразила фанатов своим новым образом, появившись в необычном платье на концерте.

Так, 36-летняя звезда всегда тщательно подбирает свои луки. Достаточно часто певица отдает предпочтение соблазнительным нарядам, платьям с вырезами и разрезами для выхода в свет или фотосессий. Этот случай не стал исключением.

Кароль поделилась свежими кадрами в "сториз" у себя в Инстаграм, на которых сначала показала, как прихорашивается перед зеркалом накануне выступления, а затем, уже с микрофоном, в кульминационный момент на сцене, передает Politeka.net.

Тина появилась на концерте в черном ассиметричном платье с серебристой вставкой-сеточкой сбоку. Изюминкой наряда стал вырез до бедра: певица с удовольствием хвасталась стройной ножкой. Черные лакированные туфли с острым носиком дополнили образ. Волосы звезда, традиционно, распустила и уложила на плечи.

Публика оценила старания Кароль, не удержав своего восторга. На кадрах, которые Тина репостнула со странички поклонника, говорится: "Такая красивая!".

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