Украинская певица Тина Кароль, которая стала Народной артисткой Украины, а также солистка Ансамбля песни и танца Вооруженных сил Украины, показала новый образ на радость украинцев.
Как пишет Politeka.net, Тина Кароль является успешной исполнительницей в Украине, которая получила звание Народной артистки. Звезда недавно выпустила новый альбом и продолжает радовать фанатов творчеством. Не забывает Тина и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новом фото Тина была в наряде с узорами, а волосы оставила распущенными, показывая пышную прическу. Образ получился очень эффектным и манящим. Кароль над фото поставила геолокацию Нью-Йорк.
"Город пустой, если в нём нет тебя...", - написала Тина под фото строчку из новой своей песни.
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Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Тина,мы очень ждём альбом…скажи,ну когда же?", "Тина, мы скучаем. Давай больше сториз хоть", "Да,Тина,мой город пустой,если в нем нет тебя…Так что приезжай,пожалуйста", "Жду этот разрыв больше всего на свете", "А Тина все продолжает нас интриговать".
Напомним, Кароль расставила точки над "i" о своем участии в "Голосі країни" и "Танцях з зірками"
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