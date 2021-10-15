Украинская певица Тина Кароль, которая стала Народной артисткой Украины, а также солистка Ансамбля песни и танца Вооруженных сил Украины, показала новый образ на радость украинцев.

Как пишет Politeka.net, Тина Кароль является успешной исполнительницей в Украине, которая получила звание Народной артистки. Звезда недавно выпустила новый альбом и продолжает радовать фанатов творчеством. Не забывает Тина и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото Тина была в наряде с узорами, а волосы оставила распущенными, показывая пышную прическу. Образ получился очень эффектным и манящим. Кароль над фото поставила геолокацию Нью-Йорк.

"Город пустой, если в нём нет тебя...", - написала Тина под фото строчку из новой своей песни.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Тина,мы очень ждём альбом…скажи,ну когда же?", "Тина, мы скучаем. Давай больше сториз хоть", "Да,Тина,мой город пустой,если в нем нет тебя…Так что приезжай,пожалуйста", "Жду этот разрыв больше всего на свете", "А Тина все продолжает нас интриговать".

Напомним, Кароль расставила точки над "i" о своем участии в "Голосі країни" и "Танцях з зірками"

Также Politeka сообщала, что Тина после нежностей с парнем, за которого "хочет" замуж, появилась с другим

А еще Politeka сообщала, что Кароль неожиданно появилась с красавцем-брюнетом



