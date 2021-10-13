Певица Тина Кароль (Татьяна Либерман) произвела фурор, похваставшись превосходной физической подготовкой и сделав важное объявление.
36-летняя артистка опубликовала свежие "сториз" в Инстаграм, в которых рассказала о своих приключениях во Львове и продемонстрировала элемент из йоги, в которой уже порядком преуспела, передает Politeka.net.
Поклонники Кароль, видимо, поинтересовались ее состоянием, и певица поспешила ответить: "Как настроение?, - переспросила она. - У меня сегодня была классная йога, сейчас кое-что покажу".
На следующем кадре Тина предстала в сложнейшей позе из йоги, удерживая вес тела, стоя на двух руках. При этом певица подняла ноги вверх, изобразив из них причудливую композицию.
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Также Кароль похвасталась премьерой песни с артистом Ivan NAVI. Ради съемок клипа звезда приехала в родной город Ивана, Львов.
"Кто еще не смотрел премьеру с Ivan NAVI, смотрите. У нас такое mood-видео, прогулка по Львову. Полюбуйтесь - красивый город, послушайте ремикс и всем желаю хорошего дня", - призвала Тина.
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