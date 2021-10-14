Украинская певица Тина Кароль показала свою прогулку с красавцем-брюнетом, сама Тина была в осеннем образе, а наряд подчеркнул ее идеальную фигуру.

Тина Кароль уже много лет скрывает свою личную жизнь, пишет Politeka.net. В 2008 году звезда вышла замуж за своего продюсера, Евгения Огира, который скончался от онкологического заболевания.

С 2013 году артистка официально одна, и не раскрывает свою личную жизнь.

Каково же было удивление поклонников, когда тина Кароль опубликовала кадры в компании красавца-брюнета.

На новых сторис певица показала прогулку в паре с молодым человеком. Оба весело проводили время. Примечательно, что артистка выбрала черный костюм, подчеркнувший ее фигуру, и плащ песочного цвета.

Как оказалось, это были просто кадры из нового клипа певицы с судьей шоу "Співають всі" Ivan NAVI. До записи песни "Ангели все знають" артисты не были знакомы, однако оба быстро нашли общий язык.

В одном из интервью Ivan NAVI рассказал, что мечтал о таком дуэте год, а Тина Кароль неожиданно отметила - именно за такого парня хочется выйти замуж.

Отметим, Тина Кароль презентовала альбом дуэтов под названием "Молода кров", в рамках которого она и записала совместный трек с Ivan NAVI.

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