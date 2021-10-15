Известная украинская певица Тина Кароль рассказала, будет ли участвовать в еще каких проектах после того, как покинула шоу "Голос країни", "Голос. Дети" и "Танці з зірками".

Как пишет Politeka.net популярная украинская исполнительница Тина Кароль активно записывает новые видео, которые публикует на платной платформе Patreon. На этот раз певица ответила на 25 самых распространенных вопросов, которые получает от поклонников, а видеозапись ответов распространила на своем YouTube-канале.

Так, Кароль рассказала, планирует ли участвовать в других проектах после того, как заявила, что покидает шоу "Голос країни", где она была тренером с 2013 года, и "Танці з зірками", которые вела с Юрием Горбуновым.

"Не планирую участвовать. Да не скажу я ничего никому", - сказала Кароль.

По словам продюсера шоу Владимира Завадюка, Тина прекратила сотрудничество без конфликтов.

Кроме этого, Кароль рассказала, чем обычно завтракает, а также сколько раз в день ест. Также Тина сказала, что очень хочет прыгнуть с парашютом, учится быть пилотом, рассказала, чем запомнились школьные годы и еще много чего интересного.

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