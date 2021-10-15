Популярна співачка Тіна Кароль, Народна артистка України, яка кілька днів тому презентувала романтичний кліп з молодим співаком, здивувала кокетливим роликом з чоловіком.

Тіна Кароль часто опиняється в центрі обговорень через будь-який ролик в мережі. Оскільки зірка не заводить романтичних відносин і не розповідає про особисте життя, її поведінку часто обговорюють в мережі.

Особливо шанувальники обговорюють кадри з Кароль, яка з'являється в компанії з різними чоловіками або жартівливо фліртує з колегами на роботі. Цього разу зірка порадувала коротким роликом, зробленим під час роботи стиліста.

Молодий чоловік поправив укладку Кароль і посміявся з того, як би відреагували шанувальники: «Мужик з руками, покритими знаками, схопив Тіну Кароль за хвіст».

Сама Тіна потримала жарт і посміхнулася стилісту, що позує поруч.

Не так давно Тіна Кароль презентувала спільний трек зі співаком і суддею шоу "Співають всі" Ivan NAVI. До запису пісні "Ангелі всі знають" артисти не були знайомі. Сьогодні відбулася презентація кліпу колег, що викликало бурхливу реакцію в мережі. За словами чоловіка, він насправді мріяв про такий дует з Тіною ще з минулого року.

Кароль же помітила, що вона була приємно здивована знайомству і зустрічі вийшли дуже привітними. В одному зі своїх інтерв'ю артистка розповів, що саме за такого хлопця хочеться вийти заміж.

Нагадавши, Юлія Саніна осоромилася сміливою пародією на Кароль: "їй до Тіни, як до Києва пішки"

Як повідомляла Politeka, Тіну Кароль в халаті засікли на вулиці з молодим хлопцем: "чому він, а не я..."

Також Politeka писала, що Саніна з The Hardkiss в образі Кароль довела до істерики Машу Єфросиніну на шоу "Маскарад": "Тіна, зацени"