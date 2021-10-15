Популярная певица Тина Кароль, Народная артистка Украины, которая несколько дней назад презентовала романтичный клип с молодым певцом, удивила кокетливым роликом с мужчиной.

Тина Кароль часто оказывается в центре обсуждений из-за любого ролика в сети. Поскольку звезда не заводит романтических отношений и не рассказывает о личной жизни, ее поведение часто обсуждают в сети.

Особенно поклонники обсуждают кадры с Кароль, которая появляется в компании с разными мужчинами или шутливо флиртует с коллегами на работе. В этот раз звезда порадовала коротким роликом, сделанным во время работы стилиста.

Молодой мужчина поправил укладку Кароль и посмеялся с того, как бы отреагировали поклонники: «Мужик с руками, покрытыми знаками, схватил Тину Кароль за хвост».

Сама Тина подержала шутку и улыбнулась стилисту, позирующему рядом.

Не так давно Тина Кароль презентовала совместный трек с певцом и судьей шоу "Співають всі" Ivan NAVI. До записи песни "Ангели все знають" артисты не были знакомы. Сегодня состоялась презентация клипа коллег, что вызвало бурную реакцию в сети. По словам мужчины, он на самом деле мечтал о таком дуэте с Тиной еще с прошлого года.

Кароль же подметила, что она была приятно удивлена знакомству и встречи вышли очень радушными. В одном из своих интервью артистка рассказал, что именно за такого парня хочется выйти замуж.

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