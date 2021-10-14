Українська співачка Тіна Кароль показала свою прогулянку з красенем-брюнетом, сама Тіна була в осінньому образі, а наряд підкреслив її ідеальну фігуру.

Тіна Кароль вже багато років приховує своє особисте життя, пише Politeka.net. У 2008 році зірка вийшла заміж за свого продюсера, Євгена Огіра, який помер від онкологічного захворювання.

З 2013 році артистка офіційно одна, і не розкриває своє особисте життя.

Яке ж було здивування шанувальників, коли Тіна Кароль опублікувала кадри в компанії красеня-брюнета.

На нових сторіс співачка показала прогулянку в парі з молодим чоловіком. Обидва весело проводили час. Примітно, що артистка вибрала чорний костюм, який підкреслив її фігуру, і плащ пісочного кольору.

Як виявилося, це були просто кадри з нового кліпу співачки з суддею шоу "Співають всі" Ivan NAVI. До запису пісні "Ангели все знають" артисти не були знайомі, проте обидва швидко знайшли спільну мову.

В одному з інтерв'ю Ivan NAVI розповів, що мріяв про такий дует рік, а Тіна Кароль несподівано зазначила - саме за такого хлопця хочеться вийти заміж.

Зазначимо, Тіна Кароль презентувала альбом дуетів під назвою "Молода кров", в рамках якого вона і записала спільний трек з Ivan NAVI.

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