Українська співачка Тіна Кароль показала свою прогулянку з красенем-брюнетом, сама Тіна була в осінньому образі, а наряд підкреслив її ідеальну фігуру.
Тіна Кароль вже багато років приховує своє особисте життя, пише Politeka.net. У 2008 році зірка вийшла заміж за свого продюсера, Євгена Огіра, який помер від онкологічного захворювання.
З 2013 році артистка офіційно одна, і не розкриває своє особисте життя.
Яке ж було здивування шанувальників, коли Тіна Кароль опублікувала кадри в компанії красеня-брюнета.
На нових сторіс співачка показала прогулянку в парі з молодим чоловіком. Обидва весело проводили час. Примітно, що артистка вибрала чорний костюм, який підкреслив її фігуру, і плащ пісочного кольору.
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Як виявилося, це були просто кадри з нового кліпу співачки з суддею шоу "Співають всі" Ivan NAVI. До запису пісні "Ангели все знають" артисти не були знайомі, проте обидва швидко знайшли спільну мову.
В одному з інтерв'ю Ivan NAVI розповів, що мріяв про такий дует рік, а Тіна Кароль несподівано зазначила - саме за такого хлопця хочеться вийти заміж.
Зазначимо, Тіна Кароль презентувала альбом дуетів під назвою "Молода кров", в рамках якого вона і записала спільний трек з Ivan NAVI.
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