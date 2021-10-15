На шоу "Маскарад"дали підказку, який герой виступить вже в найближчу суботу, і українці відразу здогадалися, хто це буде, написавши свої відповіді в Instagram.

Як пише Politeka.net, "Маскарад" - це українське шоу, де дві зіркові команди намагаються вгадати персонажів під масками, змагаючись між собою. У минулому сезоні перемогла команда Потапа, Могилевської та Юрій Ткача, яка протистояла Монатіку, владі ямі та MARUV. У цьому сезоні Юрій Ткач, Юлія Саніна і Маша Єфросиніна протистоять Ігорю Ласточкіну, Володимиру Дантесу та Ірині Білик. На сторінці "маскараду" дали підказку про те, хто буде одним з героїв.

"Здогадайся, хто цей новий фантастичний герой, який з'явиться в ефірі «маскараду» вже цієї суботи.

Підказка: це казковий персонаж, який багато років прикрашає новорічну ялинку і знає історії життя різних людей.

Є здогади, що це за супергерой", - було написано під фото.

Фанати майже одноголосно припустили, що це"Лускунчик". Також кілька людей написали, що це може бути "Святий Миколай".

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