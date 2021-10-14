В сети появился видеоролик, на котором показали нового героя второго сезона популярного шоу «Маскарад», который готовился к выходу на сцену.

Как передает Politeka.net, на официальном аккаунте шоу в Инстаграм в деталях показали костюм необычного персонажа. На видео зеленый Инопланетянин предстал в блестящем костюме, который переливался в свете софитов. На его голове красовались огромные наушники. Образ завершал красный плащ и блестящий пистолет.

Судя по образу героя, создатели костюма вдохновлялись такими фильмами, как «Инопланетянин» и «Марс атакует».

«Загадочный и забавный Инопланетянин. Интересно, смогут ли охотники рассекретить этого супергероя в новом выпуске? Узнаем уже в эту субботу», - подписали видео авторы аккаунта.

Отметим, что звездные охотники уже успели рассекретить некоторых героев второго сезона шоу «Маскарад». Так, под маской Мавки пряталась известная певица Руслана Лыжичко, а Эльфом был артист балета и муж Екатерины Кухар Александр Стоянов.

Напомним, что кадры закулисья шоу "Маскарад" с Ефросининой и Ткачом попали в сеть.

Как сообщала Politeka, оригинальная Мотанка из "Маскарада" заставила краснеть звездных охотников: "Мне кажется, что это...".

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