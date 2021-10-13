Хто ж заховався під автентичним костюмом?

На телеканалі "1+1" відбулася прем’єра другого сезону загадкового шоу "Маскарад", де команди зіркових суддів відгадують, хто заховався під яскравими костюмами.

Як пише Politeka.net, прем’єра другого сезону шоу "Маскарад" відбулася 18 вересня на телеканалі "1+1". Шоу, де дві команди зірок змагаються між собою та відгадують захованих під надзичайними костюмами відомих українців, транслюють щосуботи о 20:20.

На офіційній сторінці шоу "Маскарад" в Instagram опублікували фрагмент із виступу автентичної Мотанки.

"Гостра на язик Мотанка за словом в кишеню не полізе😉 Є здогадки, хто ховається за цим автентичним костюмом на @maskarad_1plus1?", - написали на сторінці.

Так, Мотанка їдко сказала, що думає про зіркових детективів шоу та змусила їх ніяковіти. Шанувальники написали свої здогадки в коментарях.

"Катя Осадча 🔥", "Ірина Сопонару", "Ольга Сумська🔥", "Полякова🔥", "Ольга Фреймут", "Ніна Матвієнко", "Леся Нікітюк😉", "Та, яка в Лісапетному батальйоні співає", "Наталія Холоденко,..це так очевидно...", "100500% Валентина Хамайко, і до ворожки не ходи 🙌", "Мені чомусь здається, що це Олена Кравець))", "Сумська👏", Сопонару 👏🔥", "Холоденко🙌", - припускають у коментарях.

Нагадаємо, що в "Ліпсінк батлі" на шоу нещодавно між собою позмагалися солістка The Hardkiss Юлія Саніна та Володимир Дантес. Вони спародіювали Тіну Кароль та її відому пісню "Скандал".

Рaніше Politeka писала, що Юлія Саніна осоромилася сміливою пародією на Кароль: "Їй до Тіни, як до Києва пішки".

Нагадаємо, що Маша Єфросиніна у розкішній жовтій сукні викликала фурор на "Танцях з зірками: "Моя стихія".

A ще Politeka повідомляла, що Саніна з The Hardkiss в образі Кароль довела до істерики Машу Єфросиніну на шоу "Маскарад": "Тіна, заціни".