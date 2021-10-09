У мережі опублікували відеоролик, на якому показали залаштунки четвертого епізоду другого сезону шоу "Маскарад", яке транслюють на телеканалі "1+1".

Як пише Politeka.net, 18 вересня на телеканалі "1+1" відбулася прем’єра другого сезону популярного шоу "Маскарад", у якому замасковані українські знаменитості показуватимуть свої таланти, а зіркові команди Маші Єфросініної, Юлії Саніної, Юрія Ткача та Ігоря Ласточкіна, Ірини Білик та Дантеса намагатимуться відгадати, хто ховається у костюмі.

Кожен новий випуск шоу виходить щосуботи о 20:20. Так, глядачі вже побачили три ефіри "Маскараду". На офіційній сторінці проєкту в Instagram показали відео із бекстейджу четвертого випуску.

"Залаштунки четвертого епізоду найзагадковішого шоу країни "Маскарад"❤️ Не пропустіть новий випуск вже сьогодні о 20:20! Чекаєте?😉", - написали на сторінці.

За правилами "Маскараду", на сцену шоу вийдуть 5 персонажів. Три героя перейшли у цей випуск із минулого епізоду, до них доєднається ще два нових. Кого розсекретять цього разу, побачимо у четвертому випуску.

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