Нічого собі!

Четвертий випуск шоу "Маскарад" став справжнім сюрпризом, як для глядачів, так і зіркових мисливців, коли один з персонажів зняв нарешті костюм.

У суботу, 9 жовтня, відгримів черговий ефір "Маскарад 2", і цього разу право назвати героїв випало команді Ігоря Ласточкіна, яка перемогла в ліпсінк-баттлі, передає Politeka.net.

Так, на сцені шоу "Маскарад" виступило 5 персонажів: Інопланетянин, Бабайка, Пірат, Ельф і Мотанка. Команда Ласточкіна (Володимир Дантес та Ірина Білик) зважилися розкрити Ельфа та Пірата. Якщо з першим не було ніяких проблем, і команда вгадала танцюриста Олександра Стоянова, то ось другий змусив усіх понервувати.

Під образом пірата переховувався співак Іво Бобул. Команда Ласточкіна не вгадала, висунувши версію, що там Юрій Рибчинський.

Судячи з реакції користувачів, не тільки мисливці дали маху:

"Іво Бобул? Я була в шоці😮 😂"

"Нічого собі. Я навіть і не знала, що Іво Бобул так класно співає👏 🔥дуже класний і цікавий персонаж"

"Розкішний вокал🔥 😍"

"Іво Бобул всіх зробив🔥"

"Несподівано там Іво Бобул, навіть не могла подумати, думала, що це Олег Винник"

"Я ще на минулому ефірі зрозуміла, що це Іво Бобул, але через поведінку пірата сумнівалася"

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