Ничего себе!

Четвертый выпуск шоу "Маскарад" стал настоящим сюрпризом, как для зрителей, так и звездных охотников, когда один из персонажей снял наконец костюм.

В субботу, 9 октября, отгремел очередной эфир "Маскарад 2", и в этот раз право назвать героев выпало команде Игоря Ласточкина, победившей в липсинк-баттле, передает Politeka.net.

Так, на сцене шоу "Маскарад" выступило 5 персонажей: Инопланетянин, Бабайка, Пират, Эльф и Мотанка. Команда Ласточкина (Владимир Дантес и Ирина Билык) решились раскрыть Эльфа и Пирата. Если с первым не было никаких проблем, и команда угадала танцора Александра Стоянова, то вот второй заставил всех понервничать.

Под образом Пирата скрывался певец Иво Бобул. Команда Ласточкина не угадала, выдвинув версию, что там Юрий Рыбчинский.

Судя по реакции пользователей, не только охотники дали маху:

"Иво Бобул? Я была в шоке😮😂"

"Ничего себе. Я даже и не знала, что Иво Бобул так классно поет👏🔥Очень классный и интересный персонаж"

"Роскошный вокал 🔥😍"

"Иво Бобул всех сделал🔥"

"Неожиданно там Иво Бобул, даже не могла подумать, думала, что это Олег Винник"

"Я еще на прошлом эфире поняла, что это Иво Бобул, но из-за поведения пирата сомневалась"

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