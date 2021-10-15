На шоу "Маскарад" дали подсказку, какой герой выступит уже в ближайшую субботу, и украинцы сразу догадались, кто это будет, написав свои ответы в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, "Маскарад" - это украинское шоу, где две звездные команды пытаются угадать персонажей под масками, соревнуясь между собой. В прошлом сезоне победила команда Потапа, Могилевской и Юрий Ткача, которая противостояла Монатику, Владе Яме и MARUV. В этом сезоне Юрий Ткач, Юлия Санина и Маша Ефросинина противостоят Игорю Ласточкину, Владимиру Дантесу и Ирине Билык. На страничке "Маскарада" дали подсказку о том, кто будет одним из героев.

"Догадайся, кто этот новый фантастический герой, который появится в эфире «Маскарада» уже в эту субботу.

Подсказка: это сказочный персонаж, который много лет украшает новогоднюю елку и знает истории жизни разных людей.

Есть догадки, что это за супергерой", - было написано под фото.

Фанаты почти единогласно предположили, что это "Щелкунчик". Также несколько человек написали, что это может быть "Святой Николай".

Напомним, на шоу «Маскарад» показали необычного героя предстоящего эфира, кадры

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