Украинская певица Тина Кароль, которая стала Народной артисткой Украины, начала чаще показывать свою жизнь в социальной сети Инстаграм, а также удивлять забавными роликами в новом стиле.

Тина Кароль с недавних пор начала показывать, как проходят ее будни на съемках, как она готовится к выступлениям в гримерке и многое другое. Если же год назад Тина лишь знакомилась с тем, как вести социальные сети самостоятельно и рассказывать о себе, то теперь звезда делает это регулярно.

Так, теперь Тина даже ведет Тик-Ток, показывая интересные образы для своих клипов или промо-кадры со съемок для новых реклам. Артистка является амбассадором многих товаров, потому часто меняет образы.

В этот раз в дизайнерском наряде Тина решила немного подурачиться и станцевала перед камерой. Таким образом Тина показала себя с новой стороны – менее консервативной и сдержанной.

Тина Кароль часто оказывается в центре обсуждений из-за любого ролика в сети. Поскольку звезда не заводит романтических отношений и не рассказывает о личной жизни, ее поведение часто обсуждают в сети.

Особенно поклонники обсуждают кадры с Кароль, которая появляется в компании с разными мужчинами или шутливо флиртует с коллегами на работе. Ранее звезда порадовала коротким роликом, сделанным во время работы стилиста.

Напомним, Кароль расставила точки над "i" о своем участии в "Голосі країни" и "Танцях з зірками"

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