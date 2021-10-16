Украинская певица Тина Кароль подчеркнула свою красоту неярким макияжем, и показала себя крупным планом, что не может не впечатлить массу ее фанатов.
Тина Кароль активно ухаживает за своей внешностью, поэтому в любом образе выглядит идеально, пишет Politeka.net.
На новом фото, которое она опубликовала в сторис, певица позировала поближе к камере, пристально глядя в камеру. Тина Кароль сделала неяркий макияж, лишь подчеркнув свою натуральную красоту.
Черные стрелки сделали взгляд более дерзким. А ветер развеивал ее волосы, что придавало некой эффектности.
Пугачева с Орбакайте отожгли на вечеринке у Баскова, Галкин все снял на камеру: «Алла не меняется!»
Lida Lee не смогла расстаться со своим партнером после вылета из шоу: "Нужно признаться вам..."
Бабушка Дана Балана удивила молодой внешностью не по возрасту, видео: "Молодец, просто красотка!"
Кошевой всерьез задумался об уходе из "Квартал 95", уже знает куда: "Хочу сниматься в…"
Дочь Ани Лорак и Мурата озадачила аномальными изменениями во внешности: "Бедная мартыха, ни папки, ни мамки"
Певица много занимается спортом, а также тщательно ухаживает за внешностью.
Тина Кароль знает несколько секретов, чтобы ее кожа оставалась свежей. В частности, после сценического грима певица дает передышку коже и правильно очищает ее.
Кроме того, артистка старается почаще заниматься спортом. Звезда носит с собой тренировочную резинку. Благодаря таком "тренажеру" исполнительница может упражняться, где бы не была. Резинка помогает поддерживать в тонусе все группы мышц.
Чтобы поддерживать форму певица четыре раза в день по 15 минут выполняет различные упражнения на все группы мышц, меняя при этом нагрузку.
Напомним, Кароль неожиданно появилась с красавцем-брюнетом
Как сообщала Politeka, Кароль расставила точки над "i" о своем участии в "Голосі країни" и "Танцях з зірками"
Также Politeka писала, что Тина Кароль показала достоинства фигуры, задрав платье посреди пустыни