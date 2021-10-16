Украинская певица Тина Кароль подчеркнула свою красоту неярким макияжем, и показала себя крупным планом, что не может не впечатлить массу ее фанатов.

Тина Кароль активно ухаживает за своей внешностью, поэтому в любом образе выглядит идеально, пишет Politeka.net.

На новом фото, которое она опубликовала в сторис, певица позировала поближе к камере, пристально глядя в камеру. Тина Кароль сделала неяркий макияж, лишь подчеркнув свою натуральную красоту.

Черные стрелки сделали взгляд более дерзким. А ветер развеивал ее волосы, что придавало некой эффектности.

Певица много занимается спортом, а также тщательно ухаживает за внешностью.

Тина Кароль знает несколько секретов, чтобы ее кожа оставалась свежей. В частности, после сценического грима певица дает передышку коже и правильно очищает ее.

Кроме того, артистка старается почаще заниматься спортом. Звезда носит с собой тренировочную резинку. Благодаря таком "тренажеру" исполнительница может упражняться, где бы не была. Резинка помогает поддерживать в тонусе все группы мышц.

Чтобы поддерживать форму певица четыре раза в день по 15 минут выполняет различные упражнения на все группы мышц, меняя при этом нагрузку.

Напомним, Кароль неожиданно появилась с красавцем-брюнетом

Как сообщала Politeka, Кароль расставила точки над "i" о своем участии в "Голосі країни" и "Танцях з зірками"

Также Politeka писала, что Тина Кароль показала достоинства фигуры, задрав платье посреди пустыни