Украинская певица Тина Кароль показала главного мужчину своей жизни, с которым наконец-то встретилась после множества концертов и важных съемок.

Звезда много работает в Украине: дает концерты и учувствует в разных съемах, пишет Politeka.net. У звезды достаточно напряженный график, но все же она старается уделить время семье.

На днях артистка отправилась в Великобританию, где в престижной школе Repton Preparatory School учится ее 12-летний сын Вениамин.

Известно, что мальчик за границей отлично выучил родной язык, он посещает клуб, в котором танцует украинский гопак и поет народные песни. Также парень занимается музыкой и спортом.

В своем новом сторис Тина Кароль похвасталась фигурой в длинном черном платье и кроссовках, а образ завершила желтой сумочкой на бедрах. Певица показала себя в большом зеркале.

А позже она предстала в отражении со своим сыном. Примечательно, Вениамин сильно подрос и, можно сказать, возмужал.

"Я мелкая около. Так радостно", - поделилась счастьем Тина Кароль рядом с главным мужчиной своей жизни.

Отметим, Вениамин появился в браке певицы и ее продюсера Евгения Огира, который скончался в 2013 году от онкологического заболевания.

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