Украинская певица Тина Кароль решила удивить поклонников появившись на улице в халате и с полотенцем на голове, в таком виде она пыталась остановить машину.

Известная певица много занимается творчеством, но также не забывает развивать свои аккаунты в соцсетях, пишет Politeka.net.

В частности, сейчас на Инстаграм певицы подписаны 1,8 миллионов пользователей сети, а на Тик-Ток - 282,8 тысяч.

Артистка регулярно делает посты, и последним очень удивила - на новом видео в Тик-Ток артистка появилась на улице в халате, тапочках и с полотенцем на голове. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы) Тина Кароль будто пыталась остановить авто, а также попивала кофе.

"Дура!", - выкрикнула она в конце, смеясь.

За час видео собрало более 4000 лайков и много комментариев.

"Тин, да хватит уже пить этот невидимый кофе 😅", "Хахахаха чем дальше - тем интереснее!", "Муд: я летом в деревне вышла из баньки👍🏻👌🏻", "Холодно в халате то гулять, поберегли бы себя", "хоть бы кто-то тормознул было бы интересно и смешно 😂😂😂😂❤️", " 😂😂😂интересно, кто-то останавливался, пока видео снимали?)", "Слава богу обошлось без патрульных машин или скорой помощи…😭🤭", - написали пользователи сети.

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