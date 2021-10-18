Известная певица и народная артистка Украины Тина Кароль в колготках с надписью и в черном мини-платье обратилась к украинцам и сделала предложение.

Как передает Politeka.net, Тина Кароль является известной артисткой. Её карьера началась еще с подросткового возраста, когда она побеждала во многих вокальных конкурсах, и недавно она получила звание Народной артистки Украины. Также, она проявила себя как телеведущая и судья разных шоу.

Так, на этот раз артистка опубликовала на своей странице в Инстаграм новую Сториз. На кадрах Тина Кароль сидит на стуле перед камерой в черном коротком платье с открытым верхом и черных полупрозрачных колготках с надписью. Она решила предложить украинцам угадать, когда состоится релиз её нового альбома.

"Сыграем в игру! Скажи мне, когда состоится релиз альбома?", - спросила украинцев Тина Кароль.

Ранее сообщалось, мама Дана Балана заинтриговала образом под яблоней, напомнив Кароль: "Знаем мы эту любительницу сада"

Также, Кароль выскочила на улицу в одном халате и тапочках, неожиданное видео: "Обошлось без патрульных"

Politeka рассказывала, Глюкоза повторила "скандальный" образ Тины Кароль, украинцы не оценили: "С какой стороны не глянь..."