Мама молдавского певца Дана Балана Людмила активно ведет социальную сеть, поэтому часто выкладывает в профиле различные кадры и удивляет моложавым видом.

Знаменитая 63-летняя исполнительница часто обращает на себя внимание, ведь выглядит значительно моложе своих лет. К тому же, Людмила Балан не любит оставаться в стороне, поэтому также активно ведет Инстаграм, где показывает разные наряды.

В этот раз певица, по стопам которой пошел и Дан Балан, решила порадовать милым фото. Сделанный на природе кадр, немало заинтересовал фанатов. На фоне яблони светловолосая исполнительница выглядела свежее.

«Я не родилась под пальмами, я родилась в деревне с орехами, яблоками, грушами,

Дорогие мои, гуманные селяне. Мне нравятся люди, которые там живут, я хорошо их помню», -высказалась Людмила.

В сети также ответили, вспомнив и о Тине Кароль, которая любит сады:

«Самая красивая😍❤️ Мы скучаем🥺❤; супер, Cool🔥; Невероятная😍; Ну какая же вы красивая, не устану это повторять❤️Как там Дан? Мы скучаем по нему); Самая прекрасная на свете 😍💜 Здоровья и счастья вам; Какая же вы прелестная😍 Словами не передать ❤️; Знаем мы эту любительницу сада, на вас еще внешне похожа🥰».

Напомним, известная молдавская телеведущая и певица Людмила Балан 30 сентября праздновала годовщину своей свадьбы, об этом она сообщила на соей странице в Инстаграм. Ровно 43 года назад она вышла замуж.

По этому случаю она показала фото свадебной церемонии и более свежее фото с мужем. Пост она сопроводила проникновенным стихом, в котором рассказала, как много для нее значит супруг.

Напомним, Дан Балан по полной отжег на свадьбе в Одессе и разоткровенничался перед гостями: "Я перестаю дышать".

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