Певица Глюкоза повторила образ Тины Кароль, которая украинская артистка использовала в клипе "Скандал", фанаты единогласно определили, кому больше идет.

Как пишет Politeka.net, Тина Кароль не так давно выпустила мини-альбом "Красиво". Звезда выпустила несколько клипов, в частности на песню "Скандал". В видеоработе Тина была в эффектном костюме, который идеально подчеркнул формы певицы. Арстика будоражили весь клип пластикой и фанаты достойно встретили клип, ведь он набрал более 18 миллионов просмотров.

Певица Глюкоза решила повторить образ Тины Кароль, надев аналогичный костюм. Звезда танцевала и немного показала свою пластику.

"Тина Кароль vs Глюкоза. Кому круче?", - написала Тина.

Фанаты сразу начали комментировать видео:

"С какой стороны ни глянь - Тина круть", "Конечно же Тина", "Тина Лучшая", "Однозначно Тине", "Ну конечно Тина! Мне вообще кажется, что этот комбез никто не имеет права больше одевать!", "Сплошное самолюбование....".

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