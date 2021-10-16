Выглядела она не на свои 89 лет

14 октября, отпраздновала свой День рождения бабушка известного певца Дана Балана, которому приписывают роман с украинской звездой Тиной Кароль.

Как пишет Politeka.net, бабушке известного певца исполнилось 89 лет. Она была очень счастлива получить поздравления от поклонников ее внука и записала небольшое видео.

Кадрами поделилась мама популярного певца Дана Балана Людмила на своей странице в Instagram.

На кадрах женщина позирует в саду и говорит слова благодарности всем, кто поздравил ее в особую дату. Женщина не смогла сдержать слез, прочитав приятные комментарии в сети.

"Дорогие друзья, не представляете, сколько радости вы принесли маме, адресовав ей поздравления. Она прочитала и перечитала все ваши сообщения со слезами на глазах... Спасибо вам от всего сердца", - подписала кадры Людмила.

Бабушка Дана Балана выглядела не на свои 89 лет, а значительно моложе, что пользователи сети не могли сдерживать своих эмоций. Они оставили под постом много приятных слов и восхищенных комментариев.

"Крепкого здоровья и долгих лет жизни", "Какая у вас замечательная и очень красивая мама", "Какая она милашка", "Долгих и счастливых лет", "Низкий поклон Вам, замечательная женщина", - писали комментарии.

Напомним, мама Балана обнародовала кадры своей свадьбы с молодым красавцем.

Как Politeka писала, что мама Дана Балана в цветастом мини-платье впечатлила внешним видом.

Также Politeka сообщала, что смущенного Дана Балана засняли в крепких объятиях любимой блондинки.