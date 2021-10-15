Известный певец и муж популярной певицы Нади Дорофеевой Владимир Дантес после пародии на Тину Кароль кардинально изменил образ и обзавелся кудрями.

Как передает Politeka.net, Владимир Дантес является популярным украинским артистом и телеведущим. Он прославился благодаря своему участию на "Фабрика зірок 2", где одержал победу. После этого он участвовал несколько лет в коллективе "ДиО Фильмы". В 2019-ом году артист начал сольную карьеру. Также Владимир женат на известной певице Наде Дорофеевой.

Так, на этот раз муж Дорофеевой опубликовал новую Сториз на своей странице в Инстаграм. После того, как он вместе с Юлией Саниной на шоу "Маскарад" спародировал образ Тины Кароль, он решил кардинально изменить имидж. И теперь на его голове будут красоваться мелкие кудри.

"Лера, и Сабина, сейчас привожу свою голову в порядок. И почему шоколадки только Girl Power? Где же мы, мужчины?", - спросил Владимир Дантес.

"Я, конечно, заем сладким боль, но в следующий раз хочу видеть шоколадки для настоящих мужчин", - обратился к девушкам Дантес.

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