Певец, блогер и муж украинской исполнительницы Нади Дорофеевой, Владимир Дантес, вспомнил своего отца, ушедшего из жизни в 2010 году, рассказав о нем интересное.

В 2010 году ушел из жизни отец Владимира Дантеса, Игорь Гудков, передает Politeka.net. Смерть наступила быстро и безболезненно.

Боль от утраты любящий сын ощущает до сих пор. В новом посте артист, который недавно стал пробовать себя в стендапе, рассказал, какой был его отец.

По словам певца, у его отца было хорошее чувство юмора.

"В моем детстве папа тянул один прикол на протяжении нескольких лет - фокус. Он подзывал меня, просил выбрать и запомнить любую карту, мешал колоду, открывал на середине, показывал и говорил: «Это не она!». Складывал карты ииии ВСЁ!", - поделился артист.

Владимир Дантес рассказал, что для него было тяжело удалять номер отца из телефонной книжки, поэтому однажды он получил сообщение "с того света".

"Самое ужасное - когда приходит уведомление: «теперь папа в Вайбере! Отправьте ему открытку» 😱😱😱

И ужас не в том, что мама не предупредила, что теперь она будет пользоваться карточкой папы.



А в том, что ты выбирал между открыткой «с Яблочным Спасом» и обычным сухим «Hi»", - написал артист.

Напомним, Дантес нашел свое новое призвание и обратился к украинцам

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