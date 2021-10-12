Певец, блогер и муж украинской исполнительницы Нади Дорофеевой, Владимир Дантес, вспомнил своего отца, ушедшего из жизни в 2010 году, рассказав о нем интересное.
В 2010 году ушел из жизни отец Владимира Дантеса, Игорь Гудков, передает Politeka.net. Смерть наступила быстро и безболезненно.
Боль от утраты любящий сын ощущает до сих пор. В новом посте артист, который недавно стал пробовать себя в стендапе, рассказал, какой был его отец.
По словам певца, у его отца было хорошее чувство юмора.
Дочь Ани Лорак и Мурата озадачила аномальными изменениями во внешности: "Бедная мартыха, ни папки, ни мамки"
Ушла из жизни знаменитая артистка и жена легендарного Вахтанга Кикабидзе: "Я тебя люблю..."
Дочь Ани Лорак и Мурата озадачила аномальными изменениями во внешности: "Бедная мартыха, ни папки, ни мамки"
Новая волна пандемии, украинцы обрывают телефон "скорой": МОЗ обратился с важным предупреждением
В транспорт будут пускать только привитых: в Кабмине готовят новые ограничения
"В моем детстве папа тянул один прикол на протяжении нескольких лет - фокус. Он подзывал меня, просил выбрать и запомнить любую карту, мешал колоду, открывал на середине, показывал и говорил: «Это не она!». Складывал карты ииии ВСЁ!", - поделился артист.
Владимир Дантес рассказал, что для него было тяжело удалять номер отца из телефонной книжки, поэтому однажды он получил сообщение "с того света".
"Самое ужасное - когда приходит уведомление: «теперь папа в Вайбере! Отправьте ему открытку» 😱😱😱
И ужас не в том, что мама не предупредила, что теперь она будет пользоваться карточкой папы.
А в том, что ты выбирал между открыткой «с Яблочным Спасом» и обычным сухим «Hi»", - написал артист.
Напомним, Дантес нашел свое новое призвание и обратился к украинцам
Как сообщала Politeka, трагедия случилась в семье мужа Дорофеевой Дантеса во время одного из концертов
Также Politeka писала, Дантес заставил Дорофееву поволноваться, Надя не сдержала эмоций