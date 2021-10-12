Известный артист и муж популярной певицы Нади Дорофеевой Владимир Дантес рассказал о болезненной утрате.

Как передает Politeka.net, Владимир Дантес является популярным украинским артистом и телеведущим. Он прославился благодаря своему участию на "Фабрика зірок 2", где одержал победу. В 2019-ом году артист начал сольную карьеру. Также Владимир женат на известной певице Наде Дорофеевой.

Так, на этот раз в программе "ЖВЛ" про украинских звезд шоу-бизнеса Владимир Дантес рассказал о своих взаимоотношениях с отцом, и о его болезненной потере. Сейчас артист на волне популярности, а в детстве, по его рассказам, он постоянно пытался привлечь внимание всех окружающих. Однако его отец пытался игнорировать такое поведение сына.

"Я помню классный момент, когда мне папа подарил часы на День рождения. Мне почему-то показалось, что это очень серьезный подарок", — с теплом вспомнил Владимир Дантес.

Также он вспомнил момент, который по его мнению сблизил его с отцом.

"Я этого ждал весь день, а папа подходит и говорит: "Мама там просила поговорить с тобой, но ты уже взрослый человек. Ты можешь делать все, что ты хочешь. Это твоя жизнь и здоровье. Но лучше чтобы никогда тебя не видела в таком состоянии". И все! Я думаю: "У меня папа нормальный чувак", - поделился певец.

Когда Владимиру Дантесу было 22 года, его отца внезапно не стало. Мужчина вел здоровый образ жизни, но умер в возрасте 50 лет. Эта потеряла была очень болезненной для артиста.

"У него случился инсульт в 50 лет и все. Он был спортсменом... Приехал на обед, поел, по какому каналу был концерт праздничный и там я пел. Именно в этот момент мы стояли с Вадиком и пели. Папа ел и упал", - рассказал Владимир Дантес.

Певец признался, что отца ему очень не хватает, однако 10 лет его поддерживает его жена - Надя Дорофеева, без которой он не представляет свою жизнь.

"Я не понимаю, как можно в целом существовать без нее. Это очень странно, если рядом не будет Нади. Надя — это я, я — это Надя", - признался Дантес.

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