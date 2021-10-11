Популярная певица и бывшая участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева заговорила о плюсах после введения карантина.
Как передает Politeka.net, Надя Дорофеева является популярной певицей. Она стала известна благодаря своему участию в группе "Время и Стекло". В 2020-ом году группа заявила о своём распаде, и после этого Надя Дорофеева успешно начала сольную карьеру.
Так, на этот раз Надя Дорофеева опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. Так, на кадре певица в специальной маске для лица и пижаме фотографирует себя в зеркале. Под фото она решила поделиться, как карантин изменил её жизнь.
"До карантина у меня не существовало выходных. Карантин столько всего изменил. Так, например, я стала по возможности (если нет концерта) - оставлять воскресенье - выходным", — рассказала Надя Дорофеева.
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Реакций и комментариев под фото нет, поскольку формат Сториз в Инстаграм этого не предусматривает.
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