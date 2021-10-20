Известная певица Тина Кароль, которая недавно была признанна народной артисткой Украины, рассказала о важном событии.

Как передает Politeka.net, Тина Кароль является популярной украинской артисткой. Она начала свою карьеру еще с подросткового возраста, когда побеждала во многих вокальных конкурсах. На данный момент Тина Кароль является народной артисткой Украины.

Так, на этот раз артистка поделилась новой публикацией на своей странице в Инстаграм. Певица рассказала о том, что вскоре у неё выходит новый альбом под названием "Двойной рай".

"Этот день настал! Я приоткрываю для тебя двери в "Двойной рай" и приглашаю раствориться в музыке для любви, уже с 29 октября.

А пока, жду тебя в моем Tik Tok, чтобы услышать кусочек премьеры. Предлагаю тебе поддержать #двойнойрай и принять участие в challenge", - рассказала Тина Кароль.

Поклонники оставили множество комментариев под публикацией: "Ну наконец! Тина-любительница потрепать нервишки", "У меня уже мурашки", "В предвкушении прекрасного", "Это счастье!", "Ждём!!! вот это настоящее доброе утро".

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