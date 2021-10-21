Популярная украинская певица Тина Кароль показала свою гибкость и пластику во время выступления на конкурсе «Мисс Украина», в сети появились кадры.

Вечером 21 октября артистка стала одной из звезд, которые отметились выступлениями на престижном конкурсе красоты. Как пишет Politeka.net, фрагментами ее номера поделилась в своем Инстаграм известная украинская фэшн-фотограф и судья проекта «Топ-модель по-українські» Соня Плакидюк.

На опубликованных отрывках видео можно рассмотреть, что для выступления Кароль выбрала соблазнительный черный наряд. Певица была в боди, колготах и высоких сапогах на каблуке. Волосы звезды свободно спадали вниз, придавая ей драматизма.

Кароль появилась на сцене в приглушенном свете и дыму. Певица лежала, выгнувшись между двумя невысокими шестами, на которых ей удалось найти точки опоры.

Позже певица встала на ноги, эффектно продефилировав по сцене. Ее движения выглядели плавными и отточенными, а само выступление получилось чувственным и соблазнительным.

Стоит отметить, что сейчас Кароль готовится к выходу нового альбома под названием «Двойной рай». Звезда сообщила поклонникам, что они смогут насладиться новыми песнями уже с 29 октября.

Напомним, Тина Кароль похвасталась обновкой и поразила невероятной позой.

Как сообщала Politeka, Тина Кароль раскрыла дату важного события, которого многие ждали.

Также Politeka писала, что Тина Кароль, мечтавшая о новых "птенцах", поделилась невероятными кадрами.