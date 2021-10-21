Певица Тина Кароль (Татьяна Либерман) разгорячила публику перед выходом нового мини-альбома, рассекретив фрагмент будущего хита и показав себя в необычном ракурсе.

36-летняя звезда объявила о премьере альбома "Двойной рай" 29 октября. В своем TikTok Кароль еще раз напомнила о событии, опубликовав видео с тренировки по йоге, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Под новую песню Тине удалось встать в сложнейшую позу: певица прогнулась назад так, чтобы стопой дотронуться до головы.

"Моя #осеньвспорте только под #двойнойрай 💞 Растворимся в музыке любви уже 29 октября! #тинакароль #йога #foryou", - говорится в подписи.

Пользователи кинулись комментировать увиденное. Некоторые обратили внимание, что у Кароль новый наряд для тренировок:

"Под эту песню мы готовы на все"; "Тина поменяла комбез - я считаю это успех - точно, а я сразу не заметила"; "Тина, вы невероятная просто, восхищаюсь вами. Жду с нетерпением альбом"; "песня пушка"; "Скорее бы уже 29, так хочется услышать этот шедевр полностью"; "Вау, Тина лучшая!!!"; "волшебная песня"; "Вот все говорят, что песня классная. Это безусловно так. Но вы вообще видите, что человек голову к стопе дотянул? Это ж такой труд. Я восхищаюсь".

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