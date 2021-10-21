Відома українська співачка Руслана Лижичко показала відео зі своїм запальним виступом в костюмі Мавки на шоу «Маскарад» з гуртом Go_A.
Як пише Politeka.net, зірка поділилася ефектними кадрами на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, Руслана взяла участь у зйомках нового сезону шоу «Маскарад». Переможниця "Євробачення" виступала на проекті в образі ошатно лісової "Мавки".
У новій публікації Руслана показала спільний виступ з іншою зіркою «Євробачення» - Катериною Павленко і групою Go_A. музиканти виконали свій хіт «Шум», а Руслана зіграла на ударних.
На кадрах можна побачити ефектне поєднання образів двох виконавиць, які обидві виступали в зеленому.
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Глядачі та інші учасники шоу прийшли в захват від побаченого і підтримували артисток своїми оплесками протягом усього виступу.
"Шум" у виконанні Мавки на проекті Маскарад", - підписала відео Руслана.
Її шанувальники тут же відреагували на публікацію.
"Ви просто вогонь", "Супер", "це так круто", "Крута, все правильно робіш", "ти супер", - пишуть люди в коментарях.
Нагадаємо, 48-річна Руслана на "Маскарад 2" несподівано натякнула на вагітність.
Як повідомляла Politeka, на "Маскарад-2" розсекретили Мавку, співачка не стримала емоцій.
Також Politeka писала, що Руслана на" Україна має талант " в короткому топі вразила розмірами своїх м'язів.