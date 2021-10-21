Відома співачка Надя Дорофєєва показала кумедне відео, в якому похвалилася своїми розкішними автомобілями.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка нещодавно почала сольну кар'єру після 10 років роботи в дуеті "Время и Стекло", поділилася в мережі кумедним відео.

У своєму мікроблозі в Instagram Надя опублікувала ролик, на якому вона стоїть і залипає в телефон, поки піднімаються двері гаража. Потім видно два розкішних авто, і до одного з них співачка підходить, очевидно, хвалячись, що він Новий. Перед камерою зірка з'явилася в домашньому образі - на ній сірий спортивний костюм і чорна шкіряна куртка. Волосся артистки зібране у високий розпатланий пучок, а на обличчі немає макіяжу.

У підписі до публікації Дорофєєва написала: "Коли всі запитують: «Де кліп?!»". Схоже вона натякає, що витратила гроші на нову машину, замість зйомок кліпу. Шанувальники тут же почали коментувати нове відео співачки, засинаючи її питаннями про кліп.

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