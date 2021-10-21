Известная певица Надя Дорофеева показала забавное видео, в котором похвасталась своими роскошными автомобилями.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая недавно начала сольную карьеру после 10 лет работы в дуэте "Время и Стекло", поделилась в сети забавным видео.

В своем микроблоге в Instagram Надя опубликовала ролик, на котором она стоит и залипает в телефон, пока поднимаются двери гаража. Затем видно два роскошных авто, и к одному из них певица подходит, очевидно, хвастаясь, что он новый. Перед камерой звезда появилась в домашнем образе – на ней серый спортивный костюм и черная кожаная куртка. Волосы артистки собраны в высокий растрепанный пучок, а на лице нет макияжа.

В подписи к публикации Дорофеева написала: "Когда все спрашивают: «Где клип?!»". Похоже она намекает, что потратила деньги на новую машину, вместо съемок клипа. Поклонники тут же принялись комментировать новое видео певицы, засыпая ее вопросами о клипе.

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