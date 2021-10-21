Экс-участница группы "Время и Стекло" и известная певица Надя Дорофеева показала, чем радует на кухне её муж Владимир Дантес.
Как передает Politeka.net, Надя Дорофеева является популярной певицей. Она стала известна благодаря своему участию в группе "Время и Стекло". В 2020-ом году группа заявила о своём распаде, и после этого Надя Дорофеева успешно начала сольную карьеру.
Так, на этот раз Надя Дорофеева опубликовала новое видео у себя в Сториз в Инстаграм. На кадрах она заходит на кухню и снимает стоящего возле плиты Владимира Дантеса. Позже она показывает, что он готовит для неё.
"Что несется такое? Это что такое? Ты видел времечко?", - спросила певица у своего мужа.
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Муж Дорофеевой готовил пасту с грибами, как известно, артистка поддерживает здоровый образ жизни и активно следит за своей фигурой.
"Да это на завтра", - ответил Владимир Дантес.
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