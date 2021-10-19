Владимир Дантес, муж Нади Дорофеевой, появился в обществе Леси Никитюк, которая надела роскошное мини-платье, впечатлив образом.

Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес является популярным отечественным ведущим и исполнителем. Звезда уже более 10 лет вместе с Надей Дорофеевой. Владимир брал творческую паузу в карьере певца, но в 2019 снова вернулся на сцену. Не забывает Дантес и об Инстаграм, где активно ведет свой блог.

На новом фото Владимир был рядом с Лесей Никитюк. Дантес надел смокинг и белую рубашку. Рядом стояла Леся, которая в этот раз надела стильное розовое мини-платье. Как можно понять, парочка были ведущими на каком-то мероприятии.

"Леся, дорогая, с днем рождения!!!!!!! Ты очень классная, желаю тебе рядом адекватного и любящего человека. Я так боялся, что мы не срабоямся. Но оказалось, что мы отлично подходим друг другу", - написал Владимир.

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