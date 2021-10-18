Дмитрий Монатик, который удостоился награды Заслуженный артист Украины, показал, что планирует сделать в Нью-Йорке, обрадовав украинцев.

Как пишет Politeka.net, Дмитрий Монатик является популярным украинским исполнителем. Недавно, на День Независимости Украины, звезда получил одну из самых престижных наград - Заслуженного артиста Украины. Дмитрий продолжает свое творчество, подогревая к нему интерес на своей страничке в Инстаграм.

На новом видео, которое Дмитрий опубликовал в социальной сети, можно увидеть съемки одной из улиц Нью-Йорка, где на одном из экранов есть реклама Монатика.

"15 января Нью-Йорк прозвучит с любовью и ритмом на Times Square. Приходите, будем зажигать!", - написал Монатик под кадрами.

Владимир Дантес прокомментировал видео: "Аааааа".

Надя Дорофеева тоже отметилась под видео: "Димаааааааа"

Елена Кравец тоже написала комментарий: "Еее, радуюсь сильно".

Фанаты посмотрели ролик более 10 тысяч раз и написали комментарии:

"Привези магнитик", "Господи, афиша в самом центре Нью-Йорка! Это ли не мечта? Пусть весь мир услышит и, несомненно, полюбит твою музыку", "На вас надо смотреть только в Киеве! Самые грандиозные шоу вы даёте у себя на Родине! Я обязательно прилечу в Киев специально для этого! Но вас любят везде! Появление на главной улице в столице мира - счастье!, "Боже, Дима!!! Мечты сбываются"

Напомним, жена Монатика хвастнула модным луком на радость мужу

А еще Politeka сообщала, что Монатик трогательно поздравил сына с днем рождения, показав личные кадры

Также Politeka писала, что Монатик застыл в страстном поцелуе с копией Дорофеевой, Дантес отреагировал



